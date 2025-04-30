رمال وأتربة تتقدم للقاهرة.. الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، أن آخر صور الأقمار الصناعية ترصد تحركًا واضحًا للمنخفض الجوي، يصاحبه نشاط كبير للرياح المحملة بالرمال والأتربة، مما أدى إلى إثارة الرمال في مناطق شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

وتوقعت الهيئة أن يمتد تأثير هذا المنخفض إلى مناطق أوسع من شرق البلاد خلال الساعات المقبلة، وهو ما ينذر باستمرار انخفاض مستوى الرؤية.

وأكدت الهيئة أنه يوجد فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأكدت الهيئة أن الأمطار قد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

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