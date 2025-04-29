"قومي المرأة" يهنئ الدكتورة شيماء أبو زيد لفوزها بجائزة Breakthrough في الفيزياء

كتبت: نور العمروسي

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى الدكتورة شيماء أبو زيد، عضو هيئة التدريس بكلية البنات – جامعة عين شمس، لفوزها بجائزة Breakthrough العالمية في الفيزياء الأساسية لعام 2025.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز العلمي المشرف الذي حققته الدكتورة شيماء أبو زيد، والذي يعكس تميزها وريادتها في مجال العلوم، ومكنها من الحصول على واحدة من أرفع الجوائز العلمية الدولية، والتي يُطلق عليها "أوسكار العلوم"، مؤكدة أنها نموذج مُلهم ومُشرف للمرأة المصرية، وقد رفعت اسم مصر عاليًا في مجال العلوم الذي يشكل قاطرة التنمية والتقدم. كما أكدت أن فوزها بتلك الجائزة العلمية العالمية يؤكد أن المرأة المصرية قادرة على تحقيق الريادة والتميز عالميًا بفضل عزيمتها وإصرارها وكفاءتها العلمية.

وجدير بالذكر أن الدكتورة شيماء أبو زيد حاصلة على درجة الدكتوراه في فيزياء الجسيمات التجريبية من جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة Vrije Universiteit Brussel البلجيكية عام ٢٠١٨، وتعمل حاليًا باحثة ما بعد الدكتوراه في المعهد الوطني للفيزياء النووية بإيطاليا (INFN)، وتشغل منصب نائب CMS-GEM TC ضمن تجربة CMS في CERN، إلى جانب مساهمتها في أكثر من 500 منشور علمي محكم، ومشاركات دولية نشطة، وإسهامات مميزة في نشر الثقافة والتواصل المجتمعي.