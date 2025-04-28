قبل تحديد مساحات زراعة الأرز.. سويلم يلتقي برلمانيين لمناقشة طلبات المواطنين

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، عددًا من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ؛ للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم؛ حيث التقى كلًّا من النائب أحمد دراج، والنائب سامح حبيب، والنائبة سحر العشري، أعضاء مجلس النواب، والنائب عمرو نبيل، والنائب عمرو عكاشة، عضوَي مجلس الشيوخ، وتناول اللقاء تدارس عدد من الطلبات المقدمة من النواب .

وأعرب سويلم عن حرصه على لقاء النواب بشكل دوري للتعرف على مقترحاتهم والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقاً للقوانين والاشتراطات المنظمة، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب؛ لتعزيز التواصل بين أجهزة الدولة والمواطنين، وصولاً إلى تحقيق التعامل الفعال مع التحديات المختلفة التي تواجه قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الري الدورَ المهم للنواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه؛ لتأكيد أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها والالتزام بتطبيق مناوبات الري وتطهير المساقي الخصوصية، وزراعة الأرز فقط في المساحات المصرح لها بذلك .

وناقش اللقاء الطلب المقدم في ما يخص تحسين حالة الصرف الزراعي بمركز الصف بمحافظة الجيزة؛ حيث وجَّه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة (هيئة الصرف) بسرعة التواصل المباشر مع الجهات المعنية بالوزارات الأخرى (الزراعة- التخطيط- المالية..)؛ لنهو الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة لتحسين حالة منظومة الصرف الزراعي بالمنطقة، أسوة بما تم سابقًا بمنطقة غمازة بالجيزة .