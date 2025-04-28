"رياضة النواب" تناقش نقص الموظفين بمراكز الشباب.. وتوصي بسد العجز

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن نقص الموظفين بعدد من مراكز الشباب على مستوي الجمهورية.

وأكد الدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بوزارة الشباب، أنه بخصوص عدم وجود موظفين في مراكز الشباب بمركز العدوة فإنه يوجد عدد (54) موظف بإدارة شباب العدوة، وبخصوص عدم تشغيل مراكز الشباب بمركز العدوة ومركز مغاغة ضمن مبادرة "حياة كريمة" أكد أنه تم تشغيل مراكز الشباب التي تم استلامها من الجهاز المركزي للتعمير وتم ممارسة الأنشطة بها وتم توصيل المرافق "مياه – كهرباء"، وعليه سيتم تشغيل باقي المراكز فور استلامها من الجهاز المركزي للتعمير.

من جانبه أكد الدكتور محمد عساف، مدير المنشآت الشبابية بالوزارة، أن مراكز الشباب التي تم استلامها بالعدوة وهي مراكز شباب "صفانية – بان العلم – برمشا – بني وركان – القايات"، وكذلك التي تم استلامها بمغاغة وهي مراكز شباب " العباسية – بلهاسة – قفادة – برطباط "، مؤكدًا أنه جاري نهو الأعمال بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير ودار الهندسة لمراكز شباب " منشأة حلفا – منشأة الساوي "بالعدوة، ومراكز شباب" نزلة بني خلف – أولاد الشيخ – شارونة " بمغاغة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سعودي عبدالرحمن، بشأن الانتهاء من تسليم وفرش وتشغيل مراكز الشباب التي تم انشاؤها بمبادرة " حياة كريمة " بمركزي العدوة ومغاغة – محافظة المنيا.

وواوضح الدكتور عساف، أنه بخصوص عدم إنشاء سور لمركز شباب قرية برمشا المنفذ ضمن مبادرة " حياة كريمة " – محافظة المنيا: تم إدراج قرية برمشا العدوة بمبادرة " حياة كريمة " المرحلة الأولى، وتم إنشاء مركز شباب "مبنى – ملعب – سور" وتم الاستلام الابتدائي للمشروع وتم تشغيل المركز، وبالنسبة للسور فهناك نموذج موحد له (سور شبكي) ضمن مبادرة " حياة كريمة".

وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لحصر عدد العاملين بالمنشآت الشبابية والرياضية الواقعة بنطاق دائرة النائب مقدم طلب الإحاطة حتى يتسنى تحديد نسبة العجز بهم، وإفادة النائب بخطاب رسمي عن نتائج أعمال اللجنة.

كما أوصت اللجنة وزارة الشباب، بافادتها بخطاب رسمي يتضمن بيان عن مراكز الشباب التي تم الانتهاء منها ضمن مبادرة حياة كريمة وموقفها من حيث التشغيل وحجم الدعم المالي الذي تم تخصيصه لها.

حضر الاجتماع كل من (اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، الدكتور ومصطفى مجدي مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، والدكتور سعيد حسب الله مدير عام الطب الرياضي، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.