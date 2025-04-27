بالرابط.. الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحانات لوظائف النقل

كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بكل من الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري.

وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية اضغط هنا.

وكان الجهاز قد أعلن في 16 مارس الماضي على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية عن مسابقة لشغل عدد 6 في وظيفة (أخصائي حاسبات اَلية) بالمستوى الوظيفي الثالث، وكذلك عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد 19 في وظيفة مهندس تنفيذ كباري ثالث/ مهندس تنفيذ طرق ثالث، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث تم فتح باب التقديم في المسابقتين خلال الفترة من 2 الى 15 ابريل 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز لاحقًا عن موقف القبول المبدئي وموعد امتحان المتقدمين لشغل 11 وظيفة حرفي رصف سادس، و 10 وظائف سائق سادس.

وأهاب الجهاز بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.