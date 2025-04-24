وزير الزراعة: مكافحة التصحر والتغيرات المناخية أولويات استراتيجية

كتب- عمرو صالح:

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في رسم التوجهات الاستراتيجية للمرصد وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة التصحر، والإدارة المستدامة للموارد، والتكيف مع التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الـ32 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، والتي عقدت في العاصمة التونسية، تزامنًا مع أول اجتماع للتشكيل الجديد للمجلس عقب انتهاء أعمال الدورة السابعة للجمعية العمومية، والتي شهدت عرضًا تفصيليًا لإنجازات المرصد خلال الفترة من 2020 إلى 2025، إلى جانب تجديد الثقة في جمهورية مصر العربية لرئاسة مجلس الإدارة للفترة من 2025 إلى 2029.

وفي كلمته، أعرب الوزير، عن فخره بإعادة انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة المرصد، مؤكدًا أن هذا التكليف يعكس ثقة الدول الأعضاء، ويُعد في الوقت ذاته مسؤولية كبيرة تتطلب بذل المزيد من الجهد والتنسيق.

وأشار "فاروق"، إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي مزيدًا من التكامل والعمل المشترك للارتقاء بدور المرصد، وتعزيز مكانته كمظلة للعمل البيئي الجماعي في المناطق الجافة وشبه الجافة، مؤكدًا أهمية تفعيل آليات الحوكمة، وتحسين كفاءة الأداء، وتوسيع الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية.

وأضاف الوزير: "نبدأ اليوم فصلًا جديدًا في مسيرة المرصد، وعلينا البناء على ما تحقق من إنجازات، والسعي إلى توسيع نطاق التأثير بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية في منطقتنا".

كما دعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعمهم للمرصد، سواء من خلال المساهمات المالية المنتظمة، أو بالمشاركة الفاعلة في تنفيذ المبادرات الإقليمية، والعمل على جذب شركاء جدد لدعم مسارات التمويل الفني والمالي.

وفي ختام كلمته، شدد وزير الزراعة على أن مجلس الإدارة بتشكيله الجديد سيتبنى رؤية شاملة ومرنة، ترتكز على التعاون والعمل بروح الفريق من أجل مستقبل أكثر استدامة لمجتمعاتنا وشعوبنا.

وعقب انتهاء الجلسة، عقد الوزير اجتماعًا مع التشكيل الجديد لمجلس إدارة المرصد، إلى جانب لقاء موسّع مع العاملين بالمرصد، بحضور الأمين العام الدكتور نبيل بن خطرة.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. حركة محليات محدودة في 5 محافظات

تحول مفاجئ في الطقس.. الأرصاد: انخفاض حرارة وأمطار وأتربة خلال ساعات

بسبب التوقيت الصيفي.. تعديل جداول الدراسة بالتعليم المفتوح جامعة القاهرة

وزير الري: محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر