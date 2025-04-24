تعاقد 3 سنوات.. فرص عمل بدولة خليجية والتقديم حتى هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن توفير 62 فرصة عمل جديدة في مهنة "سائق حافلة"، للعمل بإحدى الدول الخليجية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل بالخارج وتوسيع مجالات التشغيل.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرص تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج، إلى جانب الإدارة العامة للتشغيل، وذلك لضمان تيسير إجراءات التوظيف وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين الراغبين في العمل بالخارج.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص المتاحة تشمل عددًا من المزايا، أبرزها: راتب شهري يعادل 24 ألفًا و900 جنيه مصري، شريطة أن يتراوح عمر المتقدمين بين 25 و40 عامًا، وامتلاكهم لرخصة قيادة سارية "خاصة أو مهنية".

كما تتضمن العقود الحكومية المقدمة تغطية صحية شاملة من قبل الشركة، وإجازات وفقًا لقانون العمل، فضلًا عن توفير وسائل نقل للعاملين.

وأضافت أن مدة التعاقد تمتد لثلاث سنوات، تبدأ بفترة اختبار مدتها 3 أشهر.

وأكدت أن باب التقديم مفتوح اعتبارًا من اليوم، الخميس الموافق 24 أبريل 2025، ويستمر لمدة 5 أيام، على أن تُرسل السيرة الذاتية وصورة رخصة القيادة بصيغة "PDF" إلى البريد الإلكتروني: labour@labour.gov.eg

ودعت الوزارة، الراغبين في التقدم إلى الالتزام بالشروط المذكورة ومراعاة إرسال الملفات في الموعد المحدد لضمان سرعة التعامل مع الطلبات.

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