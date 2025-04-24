سمير فرج: القيادة السياسية تدير الملفات الأمنية والعسكرية باحترافية عالية

كتب- عمر صبري:

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، في لقاء موسع وندوة تثقيفية متخصصة بصالون جامعة النيل تحت عنوان: "الأمن القومي المصري.. تحديات ومقومات"، إن القيادة السياسية تدير الملفات الأمنية والعسكرية باحترافية عالية، مشددًا على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

وتناول اللواء سمير فرج، أبرز التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، وأهم المقومات التي تسهم في حمايته، مع التركيز على دور المواطن، ولا سيما الشباب، في دعم استقرار الدولة وبناء مستقبلها.

وأكد أن مصر تواجه، ولأول مرة منذ آلاف السنين، تهديدات على حدودها من كل الاتجاهات، ما يجعل من بناء الشخصية الوطنية أولوية قصوى، معتبراً بناء وعي الشباب أول خطوط الدفاع عن الأمن القومي

في بداية حديثه، عبّر اللواء فرج عن سعادته بدور جامعة النيل في مجال البحث العلمي ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الجامعة تمثل شريانًا حيويًا من شرايين الاستثمار في العقول والطاقات الشبابية من خلال طلابها وأساتذتها ومشروعاتها البحثية التي تسعى لخدمة الاقتصاد القومي.

كما طالب الشباب – باعتبارهم جيل المستقبل – بضرورة التفكير العقلاني وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التسرع في ترويج الأخبار الزائفة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح فرج أن الدولة المصرية تواجه تحديات جسيمة على مختلف الأصعدة، وفي جميع الاتجاهات الحدودية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لم تشهده مصر من قبل، وهو ما يعكس في الوقت ذاته قوة مصر ومكانتها المحورية في المنطقة. واستعرض تداعيات الأزمات الإقليمية، بدءًا من الحرب في غزة، مرورًا بجنوب لبنان، وصولًا إلى التصعيد العالمي الأخير.

وأكد أنها جميعًا تمثل تهديدات مباشرة لاستقرار مصر والمنطقة.

كما أشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكمته في إدارة المشهد وحماية مقدرات الشعب المصري، مثمنًا جهود القوات المسلحة في تأمين الحدود والتعامل مع التحديات المختلفة، ولا سيما في ظل امتلاك مصر لقوة عسكرية رادعة تحمي أمنها القومي.

وفيما يخص الوضع في الأراضي الفلسطينية، قال اللواء سمير فرج، إن القضية كانت مهددة بالضياع في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، لكن الفصائل الفلسطينية أسهمت في إحيائها وجعلها ضمن أولويات السياسة الدولية.

وأكد اللواء فرج أن مصر خاضت حروبًا وتحديات جسيمة عبر تاريخها، لكنها كانت دومًا تخرج منها أقوى بفضل تماسك شعبها وقوة مؤسساتها.

من جانبه، عبّر الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، عن سعادته باستضافة اللواء سمير فرج، واصفًا إياه بأنه "قيمة وطنية رفيعة وخبرة ثرية تستحق أن تُنقل للأجيال الجديدة".

وقال عقل: "نحرص في الجامعة على أن نكون أكثر من مجرد مؤسسة تعليمية، بل منارة للوعي والفكر، تعمل على تأهيل طلابها ليكونوا جزءًا فاعلًا من حاضر ومستقبل وطنهم. وتأتي هذه الندوة في إطار رؤيتنا لتشكيل وعي طلابنا بقضايا الوطن المصيرية، وفي مقدمتها قضية الأمن القومي.

وأضاف أن الندوة مثلت فرصة مميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة للمشاركة في حوار وطني بنّاء، والاستفادة من الرؤية التحليلية العميقة التي قدمها أحد أبرز الرموز العسكرية والفكرية في مصر.

اقرأ أيضاً:

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025.. تعرف على خطوات الاستعلام

تنفيذ مشروعات للتعليم العالي بسيناء ومدن القناة بتكلفة 23 مليار جنيه.. تفاصيل