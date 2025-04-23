السياحة: تأشيرات الترانزيت مازالت متاحة عبر هذه الشركات

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن تأشيرات الترانزيت (المرور)، ما زالت متاحة عبر شركات الطيران السعودية مثل "الخطوط السعودية" و"فلاي ناس" و"أديل".

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أنه يمكن لحامليها الدخول عبر جميع المطارات السعودية باستثناء مطار الملك عبد العزيز في جدة، شريطة الالتزام بمدة التأشيرة التي لا تتجاوز 96 ساعة، واستكمال الرحلة إلى الدولة الثالثة المقصودة.

وفي سياق متصل، أصدرت المملكة قرارًا بفرض غرامات وعقوبات صارمة على المتخلفين عن مغادرة البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرات العمرة، حيث يُغرّم المخالف 50 ألف ريال سعودي، مع الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، يليه الترحيل. كما تُغرم شركة السياحة المسؤولة عن المعتمر المتخلف بمبلغ 100 ألف ريال، في حال عدم الإبلاغ عن الحالة، وتُطبق الغرامة عن كل حالة تخلف على حدة.

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