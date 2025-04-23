نجوم أوبرا الإسكندرية يغنّون للربيع على مسرح سيد درويش.. غدًا

كتب - محمد شاكر:

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، احتفالاتها بأعياد الربيع، حيث تقيم حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وذلك في تمام الثامنة من مساء غدٍ الخميس 24 أبريل، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج باقة من أجمل مؤلفات زمن الفن الجميل، منها: نبتدي منين الحكاية، القلب معاك، قلبي دليلي، في قلبي غرام، ليا عشم وياك يا جميل، كنا نتلاقى، أنا بعشقك، موعود، مليش أمل في الدنيا، عيون القلب، قارئة الفنجان، عيناك ليالٍ صيفية، الورد جميل، الربيع.

يُشارك في أداء الأغاني نخبة من نجوم الفرقة، وهم: نعمة عصمت، محمد حسن جمعة، آلاء أيوب، ياسر سعيد، يمنى حسن، أيمن مصطفى، ندى غالب، ومحمد الخولي.

يُذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست عام 2004، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم القوالب الغنائية والموسيقية التراثية لمحبي ومتذوقي الموسيقى الشرقية، مثل الموشحات، القصائد، الأدوار، والطقاطيق. وتعتمد الفرقة في عروضها على الأداء الجماعي والفردي في الغناء والعزف، وقدّمت العديد من الحفلات الناجحة وشاركت في مهرجانات محلية ودولية بارزة.