نقيب التمريض: تدوينة الطبيب المسيئة مرفوضة وغير أخلاقية

كتبت -داليا الظنيني:

أدانت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، التصريحات المسيئة التي نشرها طبيب على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مهنة التمريض، مؤكدة أن ما فعله يمثل إساءة أخلاقية وغير مقبولة.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة "أون"، أكدت نقيب التمريض أن الاعتذار الذي قدمه الطبيب لا يكفي لتهدئة غضب جموع أعضاء التمريض، قائلة: "مافيش حد عاقل يكتب كلام زي ده، وما فعله الطبيب غير أخلاقي، سواء كان التمريض من الذكور أو الإناث".

وأوضحت أن النساء يشكلن النسبة الأكبر في مهنة التمريض، حيث تصل إلى نحو 70%، مشيرة إلى أن تدوينات مثل هذه تثير قلق الأسر والمجتمع على بناتهن العاملات في المجال، خاصة في ظل وجود مثل هذه العناصر الطبية التي قد تمارس سلوكًا غير مسؤول حتى وإن زعم أن الأمر كان "على سبيل المزاح".

وتابعت: "عندنا عدد كبير من الممرضات متزوجات، بخلاف حديثات التخرج، وتدوينات مثل هذه تخلق عندنا مخاوف على بناتنا من التردد على بيئة عمل فيها أطباء من هذا النوع، مهما كان شأنه أو سنه".

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