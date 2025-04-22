الجيزة: تفعيل خطط إزالة المنشآت الآيلة للسقوط وفحص جميع المحلات

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، لقاء المواطنين الدوري لمناقشة الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين، والعمل على حلها بشكل جذري ومباشر، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز آليات التواصل مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشهد اللقاء بحث أبرز الشكاوى المقدمة من مواطني أحياء ومدن الدقي والهرم وبولاق الدكرور والوراق ومنشأة القناطر.

في بداية اللقاء، استعرض محافظ الجيزة شكوى مقدمة من أحد المواطنين بشارع النيل بحي الدقي، حيث أبدى المواطن تضرره من قيام شركة حلويات ومخبوزات باستغلال الجراج والمناور بوضع الأفران والعجانات مما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار.

ووجه "النجار" حي الدقي بمراجعة الترخيص وموافقات الحماية المدنية للتأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الفنية حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

كما أشار "النجار" إلى شكوى أخرى من مواطن بشارع الإمام الشافعي بحي الهرم، يتضرر فيها من إعادة بناء سور مخالف وإغلاق الشارع مرة أخرى بعد أن تم إزالته من قبل الحي.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس حي الهرم بإزالة السور فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع المتابعة الدورية.

فيما يخص الشكوى المقدمة من أحد المواطنين في حي الهرم عن تسريب مياه صرف صحي أسفل العقارات في شارع حسين عبد القادر، أشار "النجار" إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتطهير جميع مطابق الصرف الصحي في المنطقة، وكلف المسؤولين بمراجعة خطوط الصرف الصحي لضمان عدم وجود تسريبات.

وقام محافظ الجيزة بمراجعة شكوى مقدمة من مواطنة بشارع سامي حسن في حي الهرم، والتي تتعلق بمخالفة في ضم جزء من المنور إلى الشقة بالمخالفة للقانون.

ووجه بضرورة التنسيق مع المكتب الهندسي بعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتابع "النجار" الشكوى المقدمة من قاطني شارع سيد حجازي في بولاق الدكرور بشأن تضررهم من مخالفة في أحد المحلات المجاورة لمساكن أعضاء هيئة التدريس.

وطالب حي بولاق الدكرور بمراجعة تراخيص جميع المحلات في المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما يخص الشكوى المقدمة من مواطن بحارة رشاد أبو زيد في حي الوراق حول عدم تنفيذ قرار هدم عقار آيل للسقوط، وجه "النجار" رئيس حي الوراق بضرورة إلزام المالك بسرعة تنفيذ قرار الإزالة مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

في ختام اللقاء، أعلن محافظ الجيزة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل بلاغات المواطنين للطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء على مدار اليوم من خلال عدة وسائل، بما في ذلك الأرقام الساخنة 33465048، 33465046، وخدمة واتساب على الرقم 01016050453، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، محمد نور السكرتير العام، محمد مرعي السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية.

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