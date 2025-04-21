اتحاد الناشرين يشكل لجنة تحقيق لبحث أزمة معرض الرباط.. تفاصيل

كتب- محمد شاكر:

قرر اتحاد الناشرين المصريين تشكيل لجنة تحقيق خاصة لبحث أزمة تأخر وصول كتب الناشرين المصريين المشاركين في المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الاتحاد الناشر فريد زهران.

وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة أحمد بدير، وكيل الاتحاد، وعضوية كل من: أحمد رشاد، محمد عبد المنعم، إسلام عبد المعطي، هشام عبد الرحيم، محمود عبد النبي، محمود خلف، وليد مصطفى.

وتعقد اللجنة أول اجتماعاتها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، حيث ستتولى التحقيق في ملابسات الأزمة، ودراسة آليات تعويض الناشرين المتضررين، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن التأخير.

وأكد الاتحاد أن تشكيل اللجنة يأتي بالتوازي مع استمرار جهود مجلس الإدارة في التواصل مع جميع الأطراف المعنية، لمتابعة وصول الشحنتين الجوية والبحرية في أسرع وقت إلى أجنحة الناشرين المصريين داخل المعرض.

وفي هذا الصدد؛ أصدرت وزارة الثقافة المصرية بيانا تؤكد فيه متابعتها عن كثب أزمة تأخر وصول إصدارات دور النشر المصرية المشاركة في معرض الرباط الدولي للكتاب، مؤكدة أن الإجراءات اللوجيستية الخاصة بمشاركة دور النشر المصرية في المعارض الدولية، وفي مقدمتها شحن الكتب، تُعد من الاختصاصات الأصيلة لاتحاد الناشرين المصريين، الذي يتولى مسئولية التعاقد مع شركات الشحن والتنسيق مع إدارات المعارض.

وقد أجرى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اتصالات مكثفة لمتابعة تطورات الأزمة والعمل على حلها، كما يعتزم عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي اتحاد الناشرين المصريين فور عودته من المغرب، لبحث أسباب التأخير وتداعياته، ووضع آليات تحول دون تكراره مستقبلًا.