إعلان

وزير الثقافة يصل إلى الدوحة للمشاركة في فعاليات "قطر تبدع 2025"

03:36 م الأحد 20 أبريل 2025

وزير الثقافة يصل إلى الدوحة للمشاركة في فعاليات ''

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

وصل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في ثاني محطات جولته الخارجية الرسمية، وذلك للمشاركة في فعاليات مهرجان "قطر تبدع 2025"، أحد أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في المنطقة، والذي يجمع نخبة من المبدعين والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم.

وبحسب بيان، كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، محمد سعد الرميحي، مدير متاحف قطر، والسفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات الفنون، والتراث، والإبداع، بما يعكس مكانة مصر وريادتها الثقافية على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يشارك وزير الثقافة خلال زيارته في عدد من الفعاليات الرسمية واللقاءات الثنائية، كما سيشهد عروضاً فنية ومناقشات فكرية تندرج ضمن برنامج المهرجان الذي يُعد منصة عالمية للاحتفاء بالثقافة والفنون.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانون

البترول: انخفاض استهلاك المحطات ١٠٪؜ من الغاز مقابل ٥٠٪؜ من المازوت الصيف المقبل

حجوزات تتخطى 95%.. انتعاشة سياحية مرتقبة في مصر خلال عطلة "الإيستر"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الدوحة فعاليات قطر تبدع 2025 مطار حمد الدولي محمد سعد الرميحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول بنك يخفض العائد على حساباته بعد قرار المركزي خفض الفائدة
قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة
صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا