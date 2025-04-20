تفاصيل الخطة الطبية لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم

كتب- أحمد جمعة:

أعدت وزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة المجيد، وشم النسيم وذكرى تحرير سيناء، والتي تتضمن رفع درجة الاستعداد والجاهزية لتقديم الخدمة الطبية بكافة القطاعات والهيئات ومديريات الشؤون الصحية.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية، وفي أقسام الطوارئ والاستقبال والرعايات والحضانات وبنوك الدم، مع تأهب فرق الانتشار السريع على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم أفضل رعاية طبية للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى رفع درجة الاستعداد بالغرفة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وجميع الغرف الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، للعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقى بلاغات الحالات الحرجة والعمل سريعًا على توفير الخدمة الطبية اللازمة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات التوعوية والطبية عبر الخط الساخن 16474 و 137 لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة للمرضى .

ولفت «عبدالغفار» إلى مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مخازن الأزمات والطوارئ بجميع المحافظات، وتأمين احتياطي كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، بالتنسيق مع بنوك الدم الرئيسية وغرفة النداء الآلي (137)، لضمان تلبية احتياجات المرضى، إلى جانب التحقق من مخزون الأكسجين، وصلاحية المولدات، وتوافر الوقود اللازم لتشغيلها في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وقال «عبدالغفار» إن توجيهات الوزير تضمنت قيام الغرفة المركزية للأزمات بتقديم الاستشارات الطبية لحالات التسمم وتحويل الحالات التي تحتاج لتدخل طبي للمستشفيات لتلقي العلاج، عبر الخط الساخن 137 وتقديم الإرشادات اللازمة لحالات الجلطات القلبية ضمن مبادرة «كل ثانية حياة» من خلال الرقم 16474، كما يتم تنسيق تسكين الحالات المسجلة في مشروع «رعايات مصر» بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، عبر منظومة إلكترونية متكاملة لتسريع عمليات النقل وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى عقد اجتماع عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» بمشاركة 100 عضو من مديري الطوارئ ومديري الرعاية الحرجة والعاجلة ورؤساء الأقسام بالمستشفيات في جميع محافظات الجهورية، ووضع آلية عمل مُميكنة للتدخل السريع للحالات الحرجة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ظل توافر الأدوية والأمصال الخاصة بحالات التسمم، ونشر بروتوكلات التعامل مع جميع أنواع حالات التسمم وسرعة التنسيق للحالات التى تحتاج تحويل للمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة .

كيف تستعد هيئة الإسعاف لشم النسيم؟

وقال الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، إنه تم تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، والتي تضمنت تخصيص 418 مركبة إسعافية لتأمين قداس عيد القيامة المجيد، وكذلك تخصيص 278 مركبة إسعافية لتأمين رواد الحدائق والمتنزهات، مع وضع كامل الأسطول الإسعافي بكافة أرجاء الجمهورية في حالة تأهب واستعداد قصوى، بأكثر من 3000 مركبة إسعافية مخصصة للعمل كوحدات عناية مركزة متنقلة.

وأشار إلى انتظام العمل بالخط الساخن 123 التابع لهيئة الإسعاف المصرية، لتلقي كافة الاستغاثات الإسعافية على مدار 24 ساعة متواصلة، بالإضافة إلى انتظام العمل بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وكفاءة عمل خطوط الربط اللاسلكي مع الأجهزة المعنية كالنجدة والدفاع المدني والمرور، لتوفير وتنسيق الدعم في حالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري.

كما تضمنت خطة التأمين الدفع بعدد 2 لانش إسعافي لتأمين المجرى الملاحي لنهر النيل بمنطقة القناطر الخيرية، وكذلك عدد 2 لانش في نطاق محافظة الجيزة، وعدد 5 لانشات موزعة بين أسوان، والأقصر، وإسنا، ولانش واحد بمحافظة أسيوط، لخدمة رواد المراكب السياحية والبواخر والجزر الواقعة بالمجرى الملاحي لنهر النيل.

وأوضح رشيد أن الخطة أكدت على انتظام العمل بأسطول حضّانات هيئة الإسعاف المصرية المتنقل، والمخصص لنقل الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، وعلى مراعاة توفير خدمات النقل غير الطارئة لمرضى الغسيل الكلوي، مع التأكيد على تأهب كافة الفرق الإسعافية العاملة بمعبر رفح البري الملاصق للجانب الفلسطيني، لتوفير خدمات النقل لكافة الأشقاء المصابين من قطاع غزة، والمقرر نقلهم إلى الداخل المصري لتلقي العلاج.

وكشف عن تدشين غرفة الأزمات والطوارئ بهيئة الإسعاف المصرية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والتي تتولى متابعة كافة الأحداث على مدار الساعة وبشكل لحظي، وعملها على تذليل كافة العقبات التي قد تعرقل تقديم خدمة إسعافية لائقة للمواطن، بتنسيق تام ومباشر مع قطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان، وكافة الأجهزة المعنية بالدولة.

وتشمل محاور الخطة التأكد من جاهزية كافة أجهزة الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة، والتأكد من زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة خلال أيام العطلة، وكذلك التأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، والتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ، إلى جانب التنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات والغرفة المركزية للخدمات الطارئة 137، والتي تعمل على مدار 24 ساعة.

مرور على أماكن بيع الأسماك المملحة

كما تتضمن الخطة تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وعرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها، فضلًا عن التأكد من حمل جميع العاملين شهادات صحية سارية، والتأكد من مدى التزام المنشآت الصحية الغذائية والعاملين بها بالممارسات الصحية الجيدة، وتكثيف أعمال مكافحة الحشرات في الأماكن المفتوحة بالحدائق والمتنزهات العامة.

ولفت الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، إلى التأكيد على تواجد مديري المستشفيات والفِرق الإشرافية على رأس العمل والمرور والمتابعة بشكل دوري على مدار اليوم لتلافي أي أوجه قصور، وتشكيل لجنة إدارة الأزمات وانعقادها على مدار الساعة بكل مستشفى.

وأشار إلى التأكيد على زيادة عدد أفراد الأطقم الطبية والأطقم المعاونة في أقسام الطوارئ، والجراحة، والرعاية المركزة، والحروق، والسموم والعمل على مدار ٢٤ ساعة، والتأكيد على المخزون الاحتياطي من أكياس الدم ومشتقاته، والتنسيق بين جميع المستشفيات عند الحاجة.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانون

البترول: انخفاض استهلاك المحطات ١٠٪؜ من الغاز مقابل ٥٠٪؜ من المازوت الصيف المقبل

حجوزات تتخطى 95%.. انتعاشة سياحية مرتقبة في مصر خلال عطلة "الإيستر"