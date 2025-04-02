"العلاج الحر بالقاهرة" تزور 50 مستشفى خاصًا وتوجّه 12 إنذارًا للمنشآت المخالفة

كتب- أحمد جمعة:

أجرت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، جولة مرورية موسعة على 50 مستشفى خاصًا، للتأكد من استعداد جميع الأقسام لاستقبال المرضى، لا سيما أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات والعمليات، وذلك لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبالتنسيق مع الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ووفقًا لتوجيهات الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، وتحت إشراف الدكتور محمد رجب، مدير إدارة العلاج الحر بالقاهرة.

وخلال الجولة، تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والالتزام بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، حيث تم توجيه 12 إنذارًا للمنشآت الطبية المخالفة، في إطار الجهود المبذولة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة العيد.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حمودة الجزار عن خالص شكره وتقديره لجميع الجهود المبذولة في المنشآت الطبية الخاصة، مؤكدًا ضرورة تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى، واشتراطات التراخيص، لافتًا إلى أهمية تلافي أي ملاحظات لضمان الامتثال الكامل للمعايير الصحية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.