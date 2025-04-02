التقلبات الجوية والأتربة.. توجيه للمحافظات برفع درجة الاستعداد

كتب- محمد نصار:

وجهت الدكتورة منال عوص، وزيرة التنمية المحلية، المحافظات برفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الجوي الذي تتعرض له البلاد حاليًا.

جاء ذلك وفق تقرير صادر عن الوزارة، أشار إلى تعرض عدد من المحافظات لنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع وجود سحب وغيوم وسقوط أمطار خفيفة ومتفاوتة على بعض المناطق.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة تتلقى أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على وسائل المبادرة من خلال: رقم الواتساب (٠١٢٠٠٣٥٣١١١)، والبريد الإلكتروني (Info7@mld.gov.eg)، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo).

اقرأ أيضًا:

تفاصيل اتصال ترامب بالسيسي.. جهود الوساطة والخسائر الاقتصادية

طقس ثالث أيام عيد الفطر.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

ماذا تفعل الصحة حال اكتشاف إصابة طالب بـ"الأنيميا والسمنة والتقزم"؟