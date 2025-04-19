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"القومي للمرأة" يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

10:25 م السبت 19 أبريل 2025

المستشارة أمل عمار

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كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته خالص التهاني إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعربت رئيسة المجلس، عن أطيب تهانيها وأصدق أمنياتها لقداسته وللأخوة والأخوات الأقباط بهذه المناسبة المباركة متمنية دوام المحبة والسلام بين جميع شركاء الوطن ولمصرنا الحبيبة مزيدًا من التقدم والازدهار والاستقرار وأن يعمّ الخير والسلام ربوع الوطن.

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المستشارة أمل عمار المجلس القومي للمرأة البابا تواضروس الثاني عيد القيامة المجيد
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