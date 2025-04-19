وزير العمل: مصر حريصة على تعزيز دورها القومي في دعم العمل العربي المشترك

كتب- محمد أبو بكر:

ألقى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم السبت، كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، الذي يُعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي.

يُنظم المؤتمر منظمة العمل العربية، بمشاركة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، و18 وزير عمل من الدول العربية، بالإضافة إلى 440 مشاركًا من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية.

وفي مستهل كلمته، رحب الوزير جبران، بالحضور من مختلف الأطراف العربية، مشددًا على حرص مصر على تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمة ومساندة لقضايا الأمة العربية، وحريصة على استقرار ونماء شعوب المنطقة.

وقال الوزير في كلمته: "أنا على يقين تام بأن هذا المؤتمر سيكون قيمة حقيقية تُضاف إلى العمل العربي المشترك، سواء من حيث الموضوعات المطروحة أو القرارات والتوصيات الصادرة عنه، ونحن نمتلك كل مقومات النجاح التي تعزز سُبل التعاون والتكامل لمواجهة تحديات سوق العمل ومتغيراته، بما في ذلك المهن المستقبلية والجديدة".

دعم قضايا التدريب والتشغيل ومكافحة البطالة

أشاد الوزير جبران، في كلمته، بالجهود التي تبذلها منظمة العمل العربية لدعم قضايا التدريب والتشغيل ومكافحة البطالة، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال).

وأشار إلى أهمية "بيئة العمل اللائقة التي تشجع على الاستثمار وتحافظ على حقوق العمال المشروعة، مع ضمان التشريعات المتوازنة لصالح الأطراف كافة".

وفي ختام كلمته، أعلن الوزير جبران، عن افتتاح الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في أعمال المؤتمر.

مناقشة تحديات سوق العمل ومستقبل الاقتصاد العربي

شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات من الدكتور محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بجمهورية اليمن، رئيس المؤتمر، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية.

كما تناول المؤتمر خلال أيام انعقاده مجموعة من البنود التنظيمية وموضوعات مهمة مثل "التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية"، والذي يناقش الاقتصاديات الواعدة في الدول العربية.

تكريم رواد العمل العربي

احتفلت الجلسة الافتتاحية أيضًا بتكريم 25 شخصية من رواد العمل العربي تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في خدمة قضايا العمل والتنمية في المنطقة العربية.

المؤتمر هذا العام يتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيس منظمة العمل العربية والذكرى الـ80 لإنشاء جامعة الدول العربية، مما يضفي على الدورة الحالية طابعًا خاصًا من التاريخ والإنجازات.

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