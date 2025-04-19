"عربية النواب": مصر تواصل جهودها لتحقيق تهدئة دائمة وحل عادل للقضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مصر مازالت تبذل جهودًا كبيرة ومستمرة، بالتعاون مع دولة قطر، لدعم الحق الفلسطيني والعمل على تحقيق تهدئة دائمة وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وفقًا للشرعية الدولية.

وأوضح "محسب"، في بيان السبت، أن مصر تقف بثبات إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حق إقامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن القاهرة لم تتوقف أبدًا عن دعم القضية، سواء سياسيًا أو إنسانيًا.

وأضاف: في الأشهر الماضية، بذلت مصر جهودًا مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونجحت بالفعل في تحقيق تهدئة مؤقتة رغم التحديات المستمرة، أبرزها التعنت الإسرائيلي، ولم تكتفِ بذلك، بل تواصلت مع مختلف الأطراف والفصائل الفلسطينية والدول المؤثرة لضمان استمرارية هذا الاتفاق.

كما أشار النائب إلى دور مصر المحوري في جمع الفصائل الفلسطينية واستضافة لقاءات المصالحة، حيث تُعتبر القاهرة مركزًا دائمًا لهذه الاجتماعات منذ سنوات طويلة.

وتابع: إنسانيًا، كانت مصر في الصفوف الأولى، حيث قدمت حوالي 75% من المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة منذ بداية العدوان، وأرسلت آلاف الشاحنات من معبر رفح محمّلة بالغذاء والدواء، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 105 آلاف فلسطيني للعلاج في مستشفيات مصرية.

وأكد أن تحركات مصر تأتي من منطلق الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، موضحًا أن القضية الفلسطينية ليست فقط سياسية، بل هي قضية إنسانية واستراتيجية، قائلًا: مصر ستواصل دعمها لغزة بكل ما تملك، ولن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق تهدئة دائمة وسلام عادل يضمن الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني.

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