السكة الحديد: تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة اليوم في مواعيد القطارات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، أن بعض خطوط القطارات ستواجه تأخيرات مؤقتة بأوقات مختلفة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك بسبب مشروعات تطوير قومية ضخمة بالتعاون مع جهات متعددة، لرفع مستوى الأمان وتحسين جودة الخدمة لكل الركّاب.

مدة التأخيرات المتوقعة حسب الخطوط:

- خط القاهرة/ الإسكندرية: تأخير حوالي 20 دقيقة.

- خط القاهرة/ أسيوط وخط أسيوط/ أسوان: تأخير حوالي 60 دقيقة.

- خط بنها/ بورسعيد: تأخير حوالي 90 دقيقة.

- خط طنطا/ المنصورة/دمياط وخط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة: حوالي 45 دقيقة.

- خط طنطا/ قلين/ كفر الشيخ/ شربين: حوالي 70 دقيقة.

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