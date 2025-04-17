"الكهرباء" توقع عقدًا لدعم محطة S4 لاستيعاب قدرات طاقة الرياح بخليج السويس

كتب- محمد صلاح:

وقّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة "أبيك تكنولوجي للمقاولات العامة والصناعات الكهربائية".

يتضمن العقد توريد المهمات الخارجية اللازمة للمحول الرابع، بالإضافة إلى جميع التركيبات والأعمال اللازمة لمحطة محولات S4 بجهد 22/220/500 ك.ف، التابعة لمنطقة كهرباء القناة.

ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية للشبكة القومية واستيعاب القدرات المولدة من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، والتي تشمل مزارع رياح "النويس" بقدرة 500 ميجاوات، ومزارع رياح "أوراسكوم" بقدرة 500 ميجاوات، بإجمالي قدرات مضافة تبلغ 1000 ميجاوات.

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال مدة لا تتجاوز 22 شهرًا من تاريخ الإسناد، بما يساهم في رفع كفاءة محطة S4 وربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية، ويعزز من استقرار التغذية الكهربائية في المناطق الحيوية.

وأكدت المهندسة منى رزق، أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء لتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، ودعم الشبكة القومية لتكون أكثر قدرة على استيعاب القدرات المتجددة ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

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