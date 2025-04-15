خالد الجندي: كيف للإنسان أن يرتكب ذنبًا والله يراه في كل مكان؟

كتبت - داليا الظنيني:

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن دهشته من جرأة البعض على معصية الله عز وجل، متسائلًا: كيف للإنسان أن يرتكب ذنبًا وهو يعلم أن الله يراه في كل مكان؟

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "DMC"، اليوم الثلاثاء، إلى حديث إبراهيم بن أدهم مع رجل كان يسأل عن الرخصة في معصية الله، قائلًا: "إذا أردت أن تعصي الله، فأضمن لي خمسة شروط"، حيث ذكر إبراهيم بن أدهم خمسة شروط قال فيها: "إذا أردت أن تعصي الله، فلا تأكل من رزقه، وإذا أردت أن تعصيه، فلا تسكن في أرضه، وإذا أصررت على المعصية، فاستتر عنه ولا تجعله يراك، وإذا جاءك ملك الموت، فاطلب منه تأخير قبض روحك حتى تتوب، وإذا جاءتك زبانية جهنم يوم القيامة، فارفض الذهاب معهم"، مضيفًا أن الإنسان لا يستطيع أن يعصي الله ويأكل من رزقه أو يستخفي عن نظر الله، وأن الموت يأتي فجأة ولا يمكن تأخيره.

وتابع أن الذنوب لا تقتصر على الحلال والحرام فقط، بل إن الذنوب إذا تزايدت وتراكمت وارتبطت بعوامل أخرى، مثل التراخي والتهاون في ارتكابها، فإنها تصبح أخطر وأشد تأثيرًا، ضاربًا مثالًا بالحريق؛ فكما أن الحريق الطبيعي ليس بالشيء الجيد، فإن اشتعال المواد القابلة للاشتعال يجعل من الحريق كارثة أكبر بكثير.

وتابع: "الذنوب خطيرة للغاية، وإذا تم إهمالها أو تضخيمها، فإنها تتضاعف وتصبح أكثر تأثيرًا في حياة الإنسان"، مؤكدًا على ضرورة الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار.

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