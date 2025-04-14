خاص| أول تعليق من علي جمعة على مهاجمة برنامجه الرمضاني "نور الدين والدنيا"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: أحمد مسعد

علّق الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، على الهجوم الذي شنّه البعض على برنامجه "نور الدين والدنيا" بعد إذاعته في رمضان الماضي.

وتعرض برنامجي "نور الدين" و "نور الدين والدنيا" الذي قدمهما الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان 2024 و 2025، للهجوم من قبل البعض بسبب الموضوعات التي نوقشت خلالهما والتي من بينها "الديانات الأخرى، وأن الجنة ليست حكرا على المسلمين، والعلاقة بين الشباب والفتيات، والحب قبل الزواج" وغيرها من الموضوعات والتي وصفها البعض بأنها شائكة.

وقال جمعة في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، إن هذه الحملات وإن كانت مؤسفة إلا أنها ليست مفاجئة، بل هي متوقعة حينما يتحرك الخطاب الديني في اتجاه التجديد الحقيقي المبني على الفهم والرحمة والعقل فعادةً، كل تجديدٍ يُربك أهل الجمود، ويُقلق من يتربّح من الخطابات المتشددة أو المنغلقة.

وأشار إلى أنه يقف وراء هذه الحملات في الغالب تيارات لم تتصالح بعد مع فكرة التطور، ولا تقبل أن يكون الدِين في قلب العصر، ولا أن يُقدَّم للناس بلغة قريبة من قلوبهم وعقولهم، وهؤلاء لا يطيقون أن تُفتح أبواب الحوار، ولا أن تُسقط الحواجز النفسية بين الشاب ودينه، لأن وجود هذه الحواجز يخدم رؤيتهم الضيقة.

ونوه مفتي الجمهورية الأسبق، إلى أن البعض قد يهاجم البرنامج بدافع سوء الفهم أو الاجتزاء، فيأخذون مقطعًا دون سياقه، أو عبارة دون مقصدها، ويبنون عليها حكمًا ظالمًا، وهذا نتيجة غياب الأمانة العلمية، أو غلبة التسرّع في الأحكام، مضيفا:"نحن لا نلتفت إلى المهاترات، بل نلتفت إلى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض".

ولفت عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن البرنامج ليس مشروعًا شخصيًّا، بل هو محاولة مخلصة لردّ الناس إلى ربهم، وإلى جوهر هذا الدين العظيم الذي يبدأ بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"، ويقوم على الرحمة لا الغلظة، وعلى البيان لا الإكراه".

وأشار مفتي الجمهورية الأسبق، إلى أن هذه الحملات تدل على أن ما نقدّمه قد بدأ يُحرك المياه الراكدة، وأننا نسير على طريق صحيح، ونسأل الله تعالى أن يكون البرنامج خالصًا لوجهه الكريم.

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