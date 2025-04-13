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أحمد موسى ينتقد ارتفاع الأسعار: "الليمون أغلى من التفاح"

10:47 م الأحد 13 أبريل 2025

ارتفاع سعر الليمون

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كتبت- داليا الظنيني:

انتقد الإعلامي أحمد موسى الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود، مؤكدًا على تأثيرها المباشر على السوق المصري وأسعار السلع الأساسية، ودعا الحكومة إلى الاستماع لصوت المواطن الذي وصفه بأنه "صاحب البرنامج الحقيقي".

وخلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أوضح موسى أن تأثير زيادة أسعار الوقود لا يقتصر على أسعار السيارات فقط، بل يمتد ليشمل أسعار الخضروات والفواكه والخبز وكافة أساسيات الحياة اليومية.

وأبدى مقدم "على مسئوليتي" دهشته من ارتفاع أسعار الليمون، قائلاً: "العجيب يا مصريين، كيلو الليمون في مصر أغلى من كيلو التفاح.. كيلو الليمون بـ100 جنيه، وفي بعض الأماكن وصل لـ130 جنيه، في حين أن كيلو التفاح يبدأ من 80 جنيه".

وأشار موسى إلى أن المواطنين عبروا عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، ووجهوا رسائل مباشرة إلى الحكومة ورئيس الوزراء، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الأسعار.

وشدد موسى على أن صوت المواطن هو الأساس، وأن الحكومة يجب أن تستمع إليه وتتخذ إجراءات ملموسة للتخفيف من الأعباء المعيشية.

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أسعار الليمون أسعار الخضروات أحمد موسى
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