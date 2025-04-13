رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون إنشاء المحاكم الابتدائية

نشأت علي

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.

ويُعلن اليوم الأحد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلو مقعد النائبة الراحلة رقية الهلالي، التي وافتها المنية قبل أيام إثر أزمة صحية مفاجئة.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة النواب بتلاوة إخطار وزارة الداخلية بوقوع حالة الوفاة، يليها تأبين النائبة الراحلة رقية الهلالي، ثم إعلان خلو المقعد، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

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