"القومي للمرأة" يهنئ سارة البطوطي لاختيارها ضمن قائمة أهم المهندسات في إفريقيا

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلي المهندسة سارة بطوطي عضوة المجلس لاختيارها ضمن قائمة اهم المهندسات فى افريقيا اللاتي غيرت نظم العمارة المتخصصات في التصميم.

كما تقدم المجلس بخالص التهاني إلى كل من المهندسة مي الإبراشي والمهندسة ماجدة مصطفى والمهندسة شهيرة فهمي لاختيارهن ضمن القائمة

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها لاختيار المهندسة سارة بطوطي ضمن هذه القائمة الهامة مؤكدة أنها قدمت العديد من الإنجازات والنجاحات في مجالها أهلتها لهذا الاختيار، متمنية لها المزيد من النجاحات.

كما أعربت المستشارة أمل عمار، عن بالغ فخرها لتصدر القائمة 4 مصريات وهو ما يؤكد على تميز المرأة المصرية ونجاحها في مختلف المجالات عربياً ودولياً متمنيه لهن النجاح والتوفيق.