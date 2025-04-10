وزيرا المالية والتخطيط يقدمان البيان المالي وخطة التنمية للبرلمان الأسبوع المقبل

كتب- نشأت علي:

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، حضور وزير المالية ووزيرة التخطيط لتقديم البيان المالي وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة قدمت مشروع الموازنة للعام المالي الجديد قبل الأول من أبريل، وفقًا للمواعيد الدستورية.

وأوضح أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أحال مشروع قانون الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة، وسيتم ذلك في أولى جلسات المجلس يوم الأحد المقبل، بحضور الوزيرين.

وأشار "سالم"، إلى أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية معقدة، أثرت على الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الإقليمية والصراعات الخارجية، والتي انعكست سلبًا على حركة التجارة، خاصة في قناة السويس، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل.

وأوضح أن الحكومة واجهت هذه التحديات من خلال إجراءات متعددة، منها تقديم تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة، إلى جانب حزم دعم اجتماعي لزيادة الأجور والمعاشات.

وبيّن "سالم"، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة في الموازنة الجديدة بلغ نحو 7.9 تريليون جنيه، فيما سجلت الضرائب المتوقعة نحو 2.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون فرض ضرائب جديدة.

كما قُدّرت المصروفات بنحو 9.1 تريليون جنيه، وتصدّرت الأجور تلك المصروفات بقيمة بلغت 746 مليار جنيه.

وأكد أن هذه الزيادة في الإنفاق تأتي ضمن جهود الدولة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال زيادة المرتبات وتحسين أوضاع العاملين.

وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي 15.3%، وتسعى الموازنة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4%، مع العمل على خفض الدين العام.

وفيما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أشار سالم إلى أنها بلغت 742.5 مليار جنيه، مقارنة بـ635.9 مليار جنيه في الموازنة السابقة. وبلغ دعم السلع التموينية 160 مليار جنيه، بينما انخفض دعم المواد البترولية إلى 75.3 مليار جنيه، مقارنة بـ154.4 مليار في الموازنة الحالية.

وشهد مشروع الموازنة زيادة في مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص نحو 1.8 تريليون جنيه للإنفاق على التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، بما يعادل 10.6% من الناتج المحلي، استيفاءً للنسب الدستورية المستحقة.

وتضمن المشروع مخصصات إضافية للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام، بقيمة 53.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي الشامل والطلاب والمرأة المعيلة والأطفال.

كما شمل المشروع تخصيص مخصصات لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في جهات الدولة المختلفة.

وفي مجال التنمية الاقتصادية، أوضح سالم أن خطة وزارة التخطيط تشمل مشروعات لتطوير التعليم قبل الجامعي، بإنشاء وإحلال 20 ألف فصل، وتطوير 1500 مدرسة، واستكمال تجهيزات التعليم والإدارات بـ27 مديرية، بالإضافة إلى شراء أجهزة التابلت للصف الأول الثانوي.

أما على مستوى التعليم العالي، تشمل المستهدفات استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية والاختبارات الإلكترونية، وإنشاء مقر جامعة "سنجور" ببرج العرب، وتنفيذ مشروعات تطوير الجامعات الحكومية والتكنولوجية، والبحوث العلمية، وإنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية.

وفي قطاع الصحة، تشمل الخطة استكمال المرحلة الأولى والثانية من التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات ومراكز تنمية الأسرة، وهيئة الإسعاف، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وفي القطاع الصناعي، تستهدف الحكومة استكمال مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصناعي والصحي، بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية في محافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاته بأن الحكومة من خلال هذه الموازنة الجديدة تسعى لتطوير الإنفاق العام بما يخدم المواطن ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية، مع الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي.

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