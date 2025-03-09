محافظ الجيزة يتابع المشروعات التنموية بمركز أبو النمرس ويوحه بسرعة الانتهاء منها

الجيزة- أ ش أ:

تابع محافظ الجيزة المهندس عادل النجار أعمال التطوير الجارية بعدد من المشروعات التنموية الجارية بمركز ومدينة أبو النمرس، موجها بسرعة الانتهاء منها.

وعاين محافظ الجيزة - خلال جولته بالمركز اليوم الأحد - مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان أبو النمرس بطريق مصر أسيوط وكوبري مشاة ومبني إدارة المرور بمنطقة مزلقان السكة الحديد بمركز ومدينة أبو النمرس لما لهم من أهمية كبيرة في حل الاختناقات المرورية وذلك ضمن خطة الدولة بإنشاء كباري مشاة تسهل عبور المواطنين أعلى خطوط السكة الحديد في مسار امن للحد من الحوادث والحفاظ على آمن وسلامة المواطنين، مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من القطاعات المتبقية للكوبري لما له من أهمية كنقطة تحول كبيرة في السيولة المرورية وعبور المواطنين للمزلقان في حرم آمن.

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال رصف وتطوير المرحلة الأولى من طريق ترعة السقارية بطول 1.7 كم وتدعيم أرصفه المشاة والذي يعد من الطرق الحيوية الذي سيسهم في إحداث سيولة مرورية وتسهيل حركة سير المواطنين، موجها رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية بتطهير ترعة السقارية ورفع المخلفات الموجودة بها.

وأشار المحافظ إلى أنه جار تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة أبو النمرس وتدعيمها ببلاط الإنترلوك بحوالي 22 ألف م2 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تفقد أعمال الرصف النهائية من تطوير طريق جسر الصليبة بشبرامنت بتكلفة 37 مليون جنيه وبطول 3 كم وعرض 20 م والتي شهدت تقدم في نسب التنفيذ بلغت 97% مما سيسهم في تحقيق سيولة مرورية وذلك من خلال ربط الحركة من المريوطية شرقآ وحتي الشبرامنتية غربآ.

وأكد المحافظ على مدير مديرية الطرق بالجيزة بالتنبيه على الشركة المنفذة بمراعاة ارتفاعات ومناسيب البالوعات وغرف الهواتف مع التأكيد على تنفيذ الأعمال وفقآ للمعايير والمواصفات الفنية اللازمة لتيسير الحركة المرورية، موجها بضرورة دراسة الدورانات بمسار الطريق للوقوف على إمكانية دعمه بمطبات صناعية في حال الحاجه لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين والتيسير عليهم.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد المواطنين لقيامه بتنفيذ وصلة مياه خلسه بنهر الطريق مما يودي إلى إهدار المياه وتأثر طبقة الطريق.

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