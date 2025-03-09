وزيرة البيئة: توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين في جمع ونقل المخلفات

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلي شركة UGOA لبحث سبل التعاون المشترك في دعم تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات والنهوض بها، وعدد من الحلول المبتكرة والمستدامة والتي تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية، وذلك بحضور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية.

وخلال الاجتماع، استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى عرض تقديمي للشركة حول الخطة التنفيذية لدعم جهود الوزارة للنهوض بمنظومة المخلفات بجميع محافظات الجمهورية، ورؤيتهم لدعم جهود الدولة في تطوير مشروعات البنية التحتية في مجال إدارة المخلفات، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد البيئية وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد.

وأيضا دعم تطبيق مواد قانون المخلفات 202 لسنة 2020، وتقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات للمصانع في مجال إعادة تدوير المخلفات، ودعم إجراءات الوزارة في دمج القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات، بالإضافة إلى دعم تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، وجهود الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وثمنت وزيرة البيئة، المقترحات المقدمة من جانب الشركة، مستعرضة الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية لتطوير قطاع المخلفات والعقبات والتحديات التي تم مواجهتها في هذا المجال، مشيرةً إلى التطور الملحوظ الذي شهده القطاع، خاصة بعد صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والذي يعتمد على سياسة الاقتصاد الدوار ويعزز مشاركة القطاع الخاص، مما يمثل نقلة نوعية نحو الإدارة الآمنة للمخلفات، والحد من تولدها، وخلق فرص استثمارية جديدة. لافتة إلى جهود دعم المصانع لإعادة التدوير والتوسع في إنتاج الوقود البديل RDF، وتهيئة المناخ الداعم لإعداد حزمة مشروعات مع عدد من المستثمرين في محافظات مختلفة، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع شركة UGOA لتقديم الدعم الفني في هذا المجال.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، إلى جانب إشراك شركات القطاع الخاص في جمع ونقل المخلفات، ونظافة الشوارع.

ولفتت إلى أن الوزارة أعدت المخططات لـ 27 محافظة، سواء عقود التشغيل مع القطاع الخاص لعمليات الجمع والنقل والتدوير، وعملية إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها.

وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود الوزارة في ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتِج" على أكياس التسوق البلاستيكية، موضحة أن القرار يفعل أيضًا حوافز استيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة.

وتقدم ممثلو شركة UGOA بالشكر لوزيرة البيئة على إتاحة الفرصة للشركة لعرض مقترحاتها وجهودها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم الجهود الوطنية في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مستعرضين تاريخ الشركة وأنشطتها، موضحين أنها شركة مصرية متخصصة في قطاع البيئة، لا سيما في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير.

وأشاروا إلى أن للشركة خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات ناجحة بعدة دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدين التزامهم بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، أشارت وزيرة البيئة، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع خارطة طريق واضحة تمهيدًا لتطبيق الرؤية المقدمة من الشركة، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، وتشجيعًا للابتكارات والأفكار البناءة في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير.

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