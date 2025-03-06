تحديث الطقس الآن.. سحب رعدية وأمطار مصحوبة بحبات برد

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحري وشرق القاهرة ومناطق من السواحل الغربية.

وقالت الأرصاد، في تنويه عاجل قبل قليل، إنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون مصحوبة بتساقط حبات البرد أحيانًا.

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