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أول صور للمصريين المحررين من قبضة ميليشيا الدعم السريع في السودان

02:28 م الخميس 06 مارس 2025
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  • عرض 7 صورة
    المصريين المحررين من قبضة ميليشيا الدعم السريع في السودان (3)
  • عرض 7 صورة
    المصريين المحررين من قبضة ميليشيا الدعم السريع في السودان (5)
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    المصريين المحررين من قبضة ميليشيا الدعم السريع في السودان (6)
  • عرض 7 صورة
    المصريين المحررين من قبضة ميليشيا الدعم السريع في السودان (1)
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    المصريين المحررين من قبضة ميليشيا الدعم السريع في السودان (7)
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    المصريين المحررين من قبضة ميليشيا الدعم السريع في السودان (4)
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كتب- محمد نصار:

تمكنت الأجهزة المعنية في مصر، بالتنسيق مع نظيرتها بجمهورية السودان الشقيق، من تحرير المصريين المختطفين ونقلهم من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

كان مصراوي نشر في يوليو 2023 تقريرًا عن اختطاف سبعة مواطنين مصريين على يد ميليشيا الدعم السريع، وذلك خلال مداهمة منزلهم في حي اللاماب ناصر بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث اقتيدوا إلى جهة غير معلومة. منذ ذلك الحين، انقطع التواصل معهم، باستثناء بعض الرسائل التي أُرسلت إلى ذويهم للضغط عليهم لدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم. حتى نجحت مصر اليوم في تحريرهم من قبضة ميليشيا الدعم السريع.

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جاء تحرير المصريين المختطفين من قبل ميليشيا الدعم السريع بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونجحت الأجهزة المعنية في إعادتهم للقاهرة.

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المصريين المحررين ميليشيا الدعم السريع السودان
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