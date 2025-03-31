تعرف على موعد صلاة عيد الفطر 2025 بجميع المحافظات
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد صلاة عيد الفطر 2025، الذي يحل علينا خلال ساعات.
وجاءت مواقيت صلاة عيد الفطر في المحافظات كالتالي:-
القاهرة 6:11
الجيزة 6:11
الإسكندرية 6:15
بورسعيد 6:06
السويس 6:05
العريش 6:00
الطور 6:02
سانت كاترين 6:00
طابا 5:56
شرم الشيخ 5:59
دمنهور 6:13
طنطا 6:11
المنصورة 6:10
الزقازيق 6:09
بنها 6:11
شبين الكوم 6:11
كفر الشيخ 6:11
الفيوم 6:12
بنى سويف 6:12
المنيا 6:13
أسيوط 6:12
سوهاج 6:10
قنا 6:06
أسوان 6:06
أبو سمبل 6:12
مرسى مطروح 6:26
الغردقة 6:02
الخارجة 6:16
الإسماعيلية 6:06
دمياط 6:08
السلوم 6:34
نويبع 5:57
حلايب 5:52
شلاتين 5:56.
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