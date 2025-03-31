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تعرف على موعد صلاة عيد الفطر 2025 بجميع المحافظات

12:23 ص الإثنين 31 مارس 2025

صلاة عيد الفطر

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد صلاة عيد الفطر 2025، الذي يحل علينا خلال ساعات.

وجاءت مواقيت صلاة عيد الفطر في المحافظات كالتالي:-

القاهرة 6:11

الجيزة 6:11

الإسكندرية 6:15

بورسعيد 6:06

السويس 6:05

العريش 6:00

الطور 6:02

سانت كاترين 6:00

طابا 5:56

شرم الشيخ 5:59

دمنهور 6:13

طنطا 6:11

المنصورة 6:10

الزقازيق 6:09

بنها 6:11

شبين الكوم 6:11

كفر الشيخ 6:11

الفيوم 6:12

بنى سويف 6:12

المنيا 6:13

أسيوط 6:12

سوهاج 6:10

قنا 6:06

أسوان 6:06

أبو سمبل 6:12

مرسى مطروح 6:26

الغردقة 6:02

الخارجة 6:16

الإسماعيلية 6:06

دمياط 6:08

السلوم 6:34

نويبع 5:57

حلايب 5:52

شلاتين 5:56.

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صلاة عيد الفطر مواقيت صلاة عيد الفطر المعهد القومي للبحوث الفلكية
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