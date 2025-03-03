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"برلمانية النور" تطالب بوقف إذاعة مسلسل معاوية على mbc

01:36 م الإثنين 03 مارس 2025

مسلسل معاوية

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كتب- محمد سامي:

تقدم النائب أحمد حمدي خطاب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، بشأن وقف إذاعة مسلسل معاوية على قناة mbc مصر خلال شهر رمضان.

وقال "حمدي"، في طلب الإحاطة، إن الأزهر ودار الإفتاء المصرية لهم فتاوى سابقة بحرمة تجسيد الأنبياء وأمهات المؤمنين والعشرة المبشرين بالجنة وآل البيت والخلفاء الراشدين.

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مسلسل معاوية معاوية أحمد حمدي خطاب مجلس النواب
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