قرار حكومي بضم فئتين جديدتين إلى صندوق تكريم الشهداء

كتب- محمد نصار:

أصدر مجلس الوزراء، القرار رقم 6 لسنة 2025، بإضافة شهداء الشرطة الذين استشهدوا في الطائرة المرافقة للمشير عبد الحكيم عامر عام 1956، بالإضافة إلى شهداء الشرطة الذين سقطوا في العمليات الأمنية قبل عام 2011، إلى المستفيدين من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وجاء القرار بعد عرض من وزارة الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، وفقًا لما نُشر بالجريدة الرسمية.

وصدر القرار عن الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 2 رمضان 1446 هـ، الموافق 2 مارس 2025 م.

اقرأ أيضًا:

متحدث الحكومة: توافق مصري أوروبي على تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

عودة الأمطار والبرودة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس والظواهر الجوية

استدعاء الممثل القانوني لقناة "الشمس" لمخالفة ضوابط البرامج الدينية

صور.. ختام فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك (إعصار- 3)