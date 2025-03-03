أحمد موسى: قرار نتنياهو بوقف دخول المساعدات إلى غزة انتهاك جديد لحقوق الإنسان

كتبت- داليا الظنيني:

انتقد الإعلامي أحمد موسى، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واصفًا إياه بانتهاك جديد لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أكد موسى أن إسرائيل لم تلتزم أبدًا بأي اتفاقات دولية، مما يعكس استمرار سياساتها القمعية تجاه الفلسطينيين.

وأشار "على مسئوليتي"، إلى أن مصر قد أدانت بقوة قرار إسرائيل بإغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات إلى غزة، مؤكدًا أن هذا القرار يُفاقم من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة للغاية.

وتطرق موسى إلى أهمية مشاركة القادة العرب في القمة العربية المقرر عقدها في القاهرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستناقش موقف غزة والتحديات التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة بقرارات واضحة وحاسمة تدعم القضية الفلسطينية وتواجه السياسات الإسرائيلية العدوانية.

وأضاف موسى أن مصر كانت ولا تزال تتحمل عبء القضية الفلسطينية منذ عقود، مشيرًا إلى أن أول قمة عربية خصصت لمناقشة القضية الفلسطينية عُقدت في مصر عام 1946، بحضور سبع دول عربية.

وأكد أن هذا التاريخ يُظهر الدور المحوري الذي لعبته مصر في دعم الحقوق الفلسطينية والدفاع عنها على المستوى العربي والدولي.

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