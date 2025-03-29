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أجواء دافئة والقاهرة 27 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس وقفة عيد الفطر المبارك

09:06 م السبت 29 مارس 2025
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    حالة الطقس
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأحد الذي يوافق واقفة عيد الفطر المبارك، على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة 27 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 27 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 24 درجة.

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