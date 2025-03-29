وكيل "إفريقية النواب" يشيد بدعم مصر للسودان وجهودها لاستعادة الاستقرار

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، التي أكد فيها دعم مصر للمؤسسات الوطنية السودانية وجهودها لاستعادة الاستقرار والسلم في السودان، معربًا عن موقف مصر الداعي لاحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان.

وأشاد سليم، في بيان له اليوم السبت، بجميع القضايا والملفات التي تناولها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، خلال لقائه الدكتور علي يوسف الشريف وزير خارجية السودان؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدَين، والوقوف على آخر التطورات الميدانية في السودان، معتبرًا تأكيد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق، في ظل خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدَين والشعبَين الشقيقَين، بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للسودان الشقيق.

وأكد الدكتور محمد سليم الأهمية الكبيرة لحرص السفير بدر عبد العاطي، خلال اللقاء، على الاطلاع من نظيره السوداني على مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان؛ لا سيما في ظل التطورات الراهنة بالخرطوم، وإعلان الجيش السوداني تحريرها، مثمناً تناول الجانبَين المصري والسوداني الجهود الهادفة لدعم السودان على المستويين الإقليمي والدولي.

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