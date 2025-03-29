انخفاض الحرارة وأمطار واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه حالة الطقس اليوم تشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرع الرياح تتراوح من 40 إلى 50 كم لكل ساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وأوضحت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وفرصًا لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن طقس اليوم يشهد فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

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