إعلان

انخفاض الحرارة وأمطار واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة

12:33 م السبت 29 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 6 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 6 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 6 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 6 صورة
    حالة الطقس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه حالة الطقس اليوم تشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرع الرياح تتراوح من 40 إلى 50 كم لكل ساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وأوضحت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وفرصًا لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن طقس اليوم يشهد فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. البحوث الفلكية تستطلع رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

5 أشياء تجنبها للحفاظ على ضغط الدم.. تعرف عليها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن