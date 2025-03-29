وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ في عيد الفطر

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات؛ لمتابعة استعدادات وجاهزية كل أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار سويلم إلى أن إجازة العيد الحالية تتزامن مع الاستعدادات الجارية لفترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة؛ والتي تتطلب بذل الكثير من الجهود ومواصلة المتابعة من كل العاملين في مختلف المحافظات؛ لضمان استيفاء كل المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة، حيث يجري تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه للتأكد من قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة صيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات .

ووجه سويلم برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات؛ لضمان حسن سير العمل بكل الإدارات على مستوى الجمهورية، واستمرار التواصل الهاتفي بين كل القيادات والمسؤولين بالوزارة على كل المستويات الوظيفية خلال أيام الإجازة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة أية أزمات محتملة قد تؤثر على المنظومة المائية .

ووجه الوزير بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمتابعة المناسيب والتصرفات المارة في الشبكة على مدار الساعة واتخاذ كل الإجراءات؛ لضمان الاستقرار المائي بالشبكة ومنع حدوث أي ازدحامات، وتوفير كل الاحتياجات المائية وتحقيق الدرجات والتصرفات الآمنة لمحطات مياه الشرب المطلوبة خلال فترة الإجازة، والمرور على الطبيعة لمتابعة الالتزام بمناوبات الري وخطط توزيع المياه المقررة خلال أيام العيد، ومتابعة أعمال التطهيرات الجارية، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجاري المائية، والتشديد على جاهزية الحفارات وغيرها من المعدات للتعامل مع أي طارئ، وجاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالي للتعامل مع أي طوارئ .

وشدد سويلم على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري لها وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن؛ بهدف الحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية .

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