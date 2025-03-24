دهان عقارات وزراعة أشجار.. تفاصيل تطوير الدائري قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه اللواء مهندس ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل، الأعمال الجارية لتحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري في إطار خطة الدولة لإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه استعدادًا لافتتاحه.

وأكد محافظ القاهرة، أن العمل على تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل يتم في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كم من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال الجولة، نماذج اللوحات التي تمثل تاريخ مصر والتي سيتم نشرها على طول الطريق، مشددًا على سرعة الانتهاء من إزالة أي مخلفات هدم متواجدة ورفع كفاءة الممرات أسفل الطريق.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري، تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس طبقًا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها وفقًا لجدول زمني محدد سينتهي بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، ويتضمن دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية الذي سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر السياحية.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمي لهذا الصرح العظيم الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوي آثار حضارة واحدة وهي الحضارة المصرية، مع رفع كفاءة كل الطرق الخاصة باستقبال الضيوف المشاركين في افتتاح المتحف، وأماكن إقامتهم، خاصة مع توقع أن يجذب هذا الحدث العالمي الكبير العديد من الزوار لمصر.

رافق محافظ القاهرة، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والمنفذة للأعمال، ورؤساء أحياء البساتين، ودار السلام، ومصر القديمة، وعدد من قيادات المحافظة.

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