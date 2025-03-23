صور.. محافظ القاهرة يتفقد مطبخ "المصرية بأيدي بناتها"

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مبادرة "مطبخ المصرية بأيدي بناتها" خلال شهر رمضان بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالأسمرات، والتي تتم للعام الثالث بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف.

رافق محافظ القاهرة، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ونسرين بغدادي، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء مهندس عبد الحكيم حمودة، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، ومها مروان، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة والمجلس القومي للمرأة.

وثمن محافظ القاهرة، جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة المشاركين في المبادرة، والتي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل لهم كبداية ونواة لمشروعاتهم الخاصة لإنتاج وبيع الوجبات بعد تدريبهم على يد أمهر الطهاة على الإدارة الاحترافية للمطابخ الكبرى وكيفية إعداد المناسبات والاحتفاليات، مشيرًا إلى وجود 5 مطابخ لـ "المصرية" في القاهرة بدار السلام، وعين شمس والوايلي، والأسمرات، والهيئة القبطية الإنجيلية.

"مطبخ المصرية"، مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام للأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب، وكذلك تدريب السيدات على إدارة المشروعات الصغيرة في مجال الطهي، مما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في المجتمع.

كما توفر المبادرة وجبات إفطار يومية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، مما يعكس روح التكافل الاجتماعي في الشهر الكريم.

ويتم تشغيل المطابخ المخصصة للمبادرة وفق أعلى المعايير الصحية، حيث يعمل كل مطبخ تحت إشراف شيف متخصص بمساعدة فريق من الطهاة والمتطوعين، إلى جانب المشاركة الفعالة من عضوات المجلس القومي للمرأة والرائدات المجتمعيات على مستوى جميع المحافظات المصرية.

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