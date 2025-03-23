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ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الاثنين

12:01 م الأحد 23 مارس 2025
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كتب - أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الاثنين 24 مارس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، أن طقس الاثنين سيشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويسود الطقس معتدل نهاراً بارداً ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة العظمي غداً الاثنين

- القاهرة الكبرى: 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 27 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 32 درجة مئوية.

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