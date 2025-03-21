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إعادة تشكيل لجنة الدراما برئاسة ماجدة موريس

03:45 ص الجمعة 21 مارس 2025

الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة موريس

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كتب - عمرو صالح:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إعادة تشكيل لجنة الدراما برئاسة الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة موريس، وذلك عقب اعتذار الكاتبة الصحفية علا الشافعي عن رئاسة اللجنة.

كما شمل القرار انضمام المخرج أحمد صقر لعضوية اللجنة، مع الإبقاء على باقي التشكيل كما هو.

وتتولى اللجنة متابعة ورصد الأعمال الدرامية المعروضة في وسائل الإعلام، وإعداد تقارير بشأنها، فضلاً عن فحص المخالفات والتحقق منها، مع اقتراح الإجراءات المناسبة، ومتابعة الالتزام بالمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

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الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة موريس لجنة الدراما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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