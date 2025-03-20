وزير الكهرباء ومحافظ الإسماعيلية يبحثان رفع كفاءة وتطوير الشبكة الكهربائية

كتب- محمد صلاح:

استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته الميدانية إلى منطقة كهرباء القناة وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بلقاء اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بديوان المحافظة.

وذلك لبحث عدد من موضوعات العمل المشترك، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.

تناول اللقاء رفع كفاءة وتطوير الشبكة الكهربائية فى نطاق مدينة الإسماعيلية المنطقة الأولى والثانية والمنطقة الصناعية فى نطاق مركز ومدينة القنطرة شرق وكذلك موضوعات الإنارة العامة والتعاون مع الأجهزة المحلية فى تنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء فى نطاق المراكز التابعة للمحافظة.

تشمل الجولة الميدانية عدد من القطاعات التابعة فى نطاق محافظة الإسماعيلية منها مركز التحكم الاقليمى لمنطقة القناة ومنطقة كهرباء القناة وشركتى شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والقناة لتوزيع الكهرباء ويقوم الدكتور محمود عصمت خلال الزيارة ، يرافقه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بافتتاح مركز البيانات التبادلي ومركز خدمة المستثمرين ومركز الطباعة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وكذلك تناول الإفطار مع العاملين.

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