نشرة التوك شو| أصداء مشادة ترامب وزيلينسكي.. وعلي جمعة يوضح الحكمة من خلق الجنة والنار

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أحمد موسى تعليقًا على مشادة ترامب وزيلينسكي: "حبكة درامية"

وصف الإعلامي أحمد موسى المشادة الكلامية التي شهدها البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه من جهة، ونظيره الأوكراني زيلينسكي، بأنها "حبكة درامية" وأزمة غير مسبوقة على الساحة السياسية.

وأكد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه المواجهة لم تكن مجرد خلاف عابر، بل كانت بمثابة "إهانة واضحة" للرئيس الأوكراني، معتبرًا أن زيارة واشنطن باتت "فخًا" لمن يذهب إليها، في إشارة إلى الضغوط السياسية التي تمارس على القادة الدوليين هناك.

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محلل سياسي: مشادة ترامب وزيلينسكي فضحت صورته الحقيقية

أكد الدكتور محمود الأفندي، خبير الشؤون الروسية من موسكو، أن المشادة التي حدثت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي، والتصريحات التي صدرت، كانت نتيجة لسنوات من الترويج الإعلامي الغربي لزيلينسكي على أنه الرئيس الأقوى في العالم، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية وضعت زيلينسكي أمام صورته الحقيقية.

وأوضح "الأفندي"، خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن التصعيد لم يكن مفاجئًا، نظرًا لافتقار زيلينسكي للخبرة السياسية والدبلوماسية، مما دفعه للخروج عن الأعراف البروتوكولية بتصريحات بكلمات خارجة عن إطار الحديث، وهو السبب في استفزاز ترامب ونائبه، خاصة أنه لم يكن مدركًا لبعض ما قيل بسبب عدم إتقانه الإنجليزية.

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هل يجوز لأصحاب المهن الشاقة الإفطار في رمضان؟.. المفتي يوضح

أوضح الدكتور محمد عياد، مفتي الجمهورية، حكم صيام أصحاب المهن الشاقة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية مبنية على مبادئ اليسر ورفع الحرج، وتراعي ظروف الإنسان وحاجاته.

وأشار المفتي خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد"، إلى أن الشريعة الإسلامية بمقاصدها العليا جاءت لحماية الأبدان وصحة الإنسان، وبالتالي فإن المريض الذي يمنعه الطبيب من الصيام يجب عليه الالتزام بتلك النصيحة وعدم الصيام، مع إمكانية قضاء الأيام التي أفطرها بعد انتهاء شهر رمضان.

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الدكتور علي جمعة يوضح حكمة خلق الجنة والنار

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق للجمهورية، على سؤال إحدى الطالبات: "طالما ربنا بيحبنا، ليه خلقنا في دار بلاء واختبار، ومننا اللي هيدخل النار وناس تانية تدخل الجنة؟".

وخلال برنامجه "نور الدين والدنيا" المذاع على قناة "cbc" رد الدكتور علي جمعة بأن الله تعالى كرم الإنسان وأسجد له الملائكة، وأراد له الخير، لكنه لم يخلق الجنة والنار عبثًا، بل لحكمة بالغة.

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الصيام يشفع للصائم يوم القيامة.. أمين الفتوى يبرز فضل شهر رمضان

قال الدكتور عويضة عثمان أمين دار الفتوى أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يكتبون كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

وأضاف عثمان خلال برنامج "الدنيا بخير" على شبكة تليفزيون الحياة، مع الإعلامية لمياء فهمي، تحت عنوان "شفاعة الصيام"، أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان أكثر الصحابة كتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

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