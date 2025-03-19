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مدبولي: مصر أصبحت مركزا إقليميا لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات

04:53 م الأربعاء 19 مارس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر شهدت تحسنا، وأصبحت مصر مركزا إقليميا لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بمجلس الوزراء، إلى إنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن مبادرة مهمة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأِشار رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة خلال حفل إفطار القوات المسلحة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الأربعاء، أن

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مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي
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