اختيار قيادات جديدة لحزب الجبهة الوطنية.. تعرف عليهم

كتب-عمرو صالح:

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية أن لجنة اختيار القيادات تواصل اجتماعاتها لاختيار أعضاء هيئة المكتب.

وأنها بعد العرض على د. عاصم الجزار رئيس الحزب وافقت اللجنة على اختيار هيئة المكتب من الأعضاء: محمد منار عنبة نائب الأمين العام، محمد عصام رمضان نائب الأمين العام، أحمد الحمامصي مساعد الأمين العام، مصطفى مسلم مساعد الأمين العام، وحمزة احمد عبدالسلام عضوا بهيئة المكتب.

وبعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الجبهة وقرار لجنة اختيار القيادات رقم 5 لسنة 2025، وعقد عدة إجتماعات للجنة، تم الاستقرار على أعضاء هيئة المكتب وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بالاختيارات.

وكان قد تم من قبل اختيار النائب أحمد فؤاد أباظة عضو الهيئة التأسيسية نائباً للأمين العام وسيتم استكمال هيئة المكتب تدريجياً.