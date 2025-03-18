ثناء بشاري.. أم "الشهيد الساجد" تنال لقب الأم المثالية لعام 2025

كتب - محمد سامي:

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية لعام 2025.

وجاءت ثناء بشاري محمد عبد الكريم، ضمن الأمهات الفائزات بالتكريم، وهي والدة الشهيد المقدم أحمد عبد الفتاح جمعة، قائد كتيبة الدعم بالأمن المركزي بمحافظة قنا، الذي استشهد عام 2017، بعد أن رفض ترك سلاحه حتى آخر لحظة، وسجد عليه، ليُلقب بـ"الشهيد الساجد".

رحلة أم قدمت بطلًا للوطن

لم يكن طريق الأمومة سهلًا على ثناء بشاري؛ لكنها غرست في ابنها قيم الشجاعة والتضحية منذ صغره، فكبر أحمد عبد الفتاح جمعة ليصبح ضابطًا بارعًا في الأمن المركزي، قائدًا لكتيبة الدعم بمحافظة قنا، متفانيًا في أداء واجبه

وفي عام 2017، أثناء مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية، رفض الشهيد ترك سلاحه، واستمر في القتال حتى اللحظة الأخيرة، ليسجد عليه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، ليُخلد اسمه في سجل الأبطال، ويُطلق اسمه على قطاع الأمن المركزي تقديرًا لبطولته.

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بالأسماء.. الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية لعام 2025

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