تعاون بين الأكاديمية الوطنية ومحافظة البحيرة لتنمية القدرات وبناء الكوادر

كتب- محمد نصار:

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، ممثلة في الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، بروتوكول تعاون مع محافظة البحيرة، ممثلة في الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين من خلال تقديم برامج تدريبية متكاملة تستهدف مختلف المستويات داخل المحافظة، إلى جانب الخدمات الاستشارية المتخصصة وتنظيم أنشطة مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ويعد ذلك بمثابة شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، في خطوة جديدة نحو تنمية القدرات وبناء الكوادر.

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