إعلان

تعاون بين الأكاديمية الوطنية ومحافظة البحيرة لتنمية القدرات وبناء الكوادر

03:19 م الإثنين 17 مارس 2025

الأكاديمية الوطنية للتدريب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، ممثلة في الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، بروتوكول تعاون مع محافظة البحيرة، ممثلة في الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين من خلال تقديم برامج تدريبية متكاملة تستهدف مختلف المستويات داخل المحافظة، إلى جانب الخدمات الاستشارية المتخصصة وتنظيم أنشطة مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ويعد ذلك بمثابة شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، في خطوة جديدة نحو تنمية القدرات وبناء الكوادر.

اقرأ أيضًا:

"مصر للطيران" تؤكد انتظام العمل في الأسواق الحرة

أحمد موسى: الأوضاع في لبنان تشهد حالة من عدم الاستقرار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأكاديمية الوطنية للتدريب محافظة البحيرة تنمية القدرات بناء الكوادر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالأرقام.. رسميًّا عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

احذر | لو بتهدي قبله مش كفاية.. طريقة احتساب الرادار سرعة السيارة ؟
انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان